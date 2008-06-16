Установить CMS + Верстка

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки220 просмотров

Нужна:

-Верстка

-Посадка на CMS (ваши варианты)

т3 находится тута http://www.sendspace.com/file/kg2oo5

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

stas_m
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
$100
3 дня
Удачи!
Ответственный и грамотный заказчик, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

stas_m
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
17 лет назад