Сверстать диз под CMS и немного покодить

Необходимо сверстать дизайн по CMS (+ предложить эту самую ЦМС) и немного покодить, нужно будет создать маленький скриптик в админке, по добавлению некой информации на сайт + небольшой уникальный скриптик.

прошу связываться по ICQ, сюда отвечать не буду.

прошу простить, забыл свою оставить: 196179028