Сверстать диз под CMS и немного покодить

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок229 просмотров

Необходимо сверстать дизайн по CMS (+ предложить эту самую ЦМС) и немного покодить, нужно будет создать маленький скриптик в админке, по добавлению некой информации на сайт + небольшой уникальный скриптик.

прошу связываться по ICQ, сюда отвечать не буду.

прошу простить, забыл свою оставить: 196179028

17 лет назад
AntiAbel
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров