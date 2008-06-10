На базе WordPress multi-user, textpattern, drupal? Ваши предложения. В итоге нужно решение, чтобы мои пользователи могли создавать себе блоги с базовым набором функций - постинг+комментарии. Только программная реализация, дизайн не нужен. Писать можно сюда, ...
Написание парсера
Нужно написать парсер для нового проекта. Экспорт 3 данных с примерно 100 сайтов на наш сайт.
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