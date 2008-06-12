Привязать сверстанный сайт к Битриксу v5.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок128 просмотров

Будет предоставлен, сверстанный сайт (основные страницы) и купленная версия Битрикса версия 5.5. Требуется привязка и настройка. От вас цены и сроки.

Пишите обязательно ICQ! Желательно Skype и телефон.

17 лет назад
polmaster
Павел 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров