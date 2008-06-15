Написание специализированной CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок355 просмотров

Необходимо написать специализированную cms для проекта.....тема проекта - автоматматизированные системы управления турбизнесом....с предложениями обращаться в icq 433326016

17 лет назад
jcsystem1
Janzer Eduard 
61 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров