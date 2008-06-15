Простой сайт на UMI-CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок208 просмотров

Необходимо интегрировать диз. с umi-cms

Дизайн и функционал в аттаче.

С хостингом определились, нужен исполнитель, который сделает быстро и качественно. На подходе несколько проектов для UMI-CMS.

17 лет назад
dimir
44 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров