Создать ДЛЕ шаблон из .psd файла с некоторыми (косметическими) доработками. срок исполнения 5 дней. обязателен опыт создания шаблонов. ищу долгосрочное сотрудничество!
Простой сайт на UMI-CMS
Необходимо интегрировать диз. с umi-cms
Дизайн и функционал в аттаче.
С хостингом определились, нужен исполнитель, который сделает быстро и качественно. На подходе несколько проектов для UMI-CMS.
Заявки фрилансеров
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