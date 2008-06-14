Сделать из вёрстки шаблон Drupal

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки195 просмотров

Вёрстка в разработке, скоро будет готова. Нужно из неё сделать шаблон для Drupal.

В итоге это будет висеть на сайте http://klimat56.ru/

Примерно оценить сложность вёрстки можно по этой картинке: http://klimat56.ru/index.html

По срокам работы нужно уложиться в один день.

Фрилансеры нужны с опытом и отзывами.

Оплата только через безопасную сделку.

Drupal
17 лет назад
snekaaa
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров