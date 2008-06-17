Настроить 1С Битрикс 6.5 на UTF-8

Здравствуйте,

требуется специалист для перевода 1С Битрикс на UTF-8 для принятия данных из 1С:Управление Торговлей на грузинском и английском языке. Задача не из легких, но тому, кто работал с кодировками в Битрикс, думаю это особого труда не составит