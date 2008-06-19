Исправить ошибку в компонентах

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Закрыт10 заявок220 просмотров

1)На сайте стоит компонент AkoComment, необходимо исправить грамматическую ошибку, при публикации новостей в словах - Ваш коментарий будет первым.

2)Также когда пользователь авторизуется на сайте в модуле последнее на форуме в конце каждой темы появляется - сообщение - "новый". Это необходимо вообще убрать. сайт gameglobal.ru. Оплата желательно ЯД, но возможна и WM

17 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

stormline24
36 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

stormline24
36 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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