Привязка дизайна к Joomla

Требуется привязать дизайн к движку Joomla

Все тексты для разделов написаны, шаблон сайта готов(логотип и фир стиль(фото , подложка(фон) на сайт) есть), верстка на 95% завершена.

Жду предложений по срокам и стоимости.

С теми, кто меня заинтересует, я свяжусь для уточнения условий и деталей.

Далее, если договаримся, то определяемся со сроками и этапами работ.

Писать также можно на [email protected]