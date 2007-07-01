Идея схемы на картинке Schema source, ее нужно перерисовать в стиле схемы Style 1. Еще один пример стиля - Style 2. На выходе нужен PNG файл для размещения на вебсайте, по ширине до 1000 px, по ...
- Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сверстать (выход в PDF, EPUB) для последующей печати полиграфическим способом, а также для распространения в электронном виде, книгу духовной направленности, состоящую из текстов на Санскрите, их транслитерации и перевода на украинский язык. Исходные ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
Задание: Разработать дизайн, в пригодном для передачи в цифровую типографию виде, макета брошюры о продуктах компании (формат Lettersize, 12 страниц/полос). Предоставляется: 1. Текст для наполнения страниц 2. Графические схемы (6 шт.) 3. Скриншоты 4. Логотип компании (вектор) 5. Цветовая гамма Комментарии: Текст не нуждается ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо: 1) разработать дизайн стартовой страницы сайта 2) сверстать макет. Использование не лицензионных графических материалов -- не допускается. Верстка: безтабличная, кроссбраузерная, валидная. Сверстанный макет должен проходить проверку валидаторами W3C XHTML 1.1, W3C CSS и WAI-AA WCAG 1.0. ТЗ будет передано выбранному ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Написание обзора коммерческих программных компонентов (Delphi, .Net), реализующих поддержку протоколов и технологий обеспечения безопасной передачи и хранения данных. Программные компоненты реализуют шифрование, цифровую подпись и поддержку стандартов: PKI, SSL/TLS, SSH, SFTP, HTTPS, FTPS, PDF, PGP, ...Копирайтингнет заявокЗакрыт16 лет назад
Есть текст, написанный для головной страницы сайта юридического подразделения компании (см. прикрепленный файл). Задача текста: вызвать интерес целевой группы читателей (разработчики и продавцы программного обеспечения), пробудить желание к телефонному контакту с компанией (т.е. по-сути на ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
Разработка XSLT шаблона для конвертации файлов XML-формата программы Freemind (http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page) в файлы XML-формата программы ToDoList (http://www.abstractspoon.com/). Конвертировать нужно иерархию и названия узлов (текст) - в соответствующую иерархию задач с теми же названиями. А также - ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Этапы работ: 1. Базовая сборка для обеспечения технической работы Сайта. 2. Установка и настройка шаблонов 3. Установка и настройка модулей информационного содержания Сайта Детальное описание - в прикрепленном файле. Заявки без указания ориентировочных стоимостей работ - не принимаются к ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Публікація тексту на сайті, призначеного для перегляду аж ніяк не фахівцями юрідичної галузі - потребує значної переробки тексту, створеного саме фахівцями. Тому, метою проекту буде художня адаптація текстів, що описують юридичні послуги, для легкого сприйняття ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется разработать веб-сайт компании, предлагающей к продаже программные компоненты (библиотеки) для разработчиков, а также оказывающей юридические услуги в области защиты интеллектуальной собственности. Обязательные требования: - сайт должен использовать одну из популярных open-source CMS (Drupal, Joomla и ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Задачи: 1. Поддержка 3-х сайтов компьютерных компаний (поддержание работоспособности, устранение неполадок, ошибок) на CMS TYPO3 2. Информационное наполнение сайтов актуальной информацией по требованию руководителей профильных отделов (описание продуктов, решений, новости и пр.) 3. Развитие сайтов - корректировка структуры ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Срочная разработка логотипа компании-дистрибутора (Apple и прочее computer hardware). Название компании - через приватное сообщение. Логотип может содержать только стилизованное написание названия компании. Решение будет приниматься только по присланным готовым рисункам, не по портфолио (которое ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен17 лет назад
1. Перевести в векторный формат логотип компании (довольно простой). 2. Разработать шаблон e-mail (html), как часть фирменного стиля компании. Название компании, веб сайт - в приватных сообщениях.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен17 лет назад
Исходные условия: есть почтовая программа под Windows 2K/XP, написанная явно не нашими людьми :), принимающая почту по POP3, и умеющая корректно отображать русско- и украино- язычные e-mail только в том случае, если они поступили в ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Разработка текста "Введение в реселлер-программу" для компании, разрабатывающей secure software components (компоненты, обеспечивающие поддержку протоколов безопасности и алгоритмов шифрования, для использования в разработке программного обеспечения). Текст может быть на русском или английском языках, объемом до ...Копирайтингнет заявокЗакрыт17 лет назад
Речь идет о создании сайта на базе CMS TYPO3 для нашего клиента, по дизайну и содержанию полностью идентичному www.apple.ru, www.apple.com.ua, изменения возможны только в названиях закладок и в их текстовом содержимом.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен17 лет назад