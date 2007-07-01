savitsky

Олег savitsky

 
53 годаУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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  • Верстка книги (Санскрит+транслит+украинский)

    Требуется сверстать (выход в PDF, EPUB) для последующей печати полиграфическим способом, а также для распространения в электронном виде, книгу духовной направленности, состоящую из текстов на Санскрите, их транслитерации и перевода на украинский язык. Исходные ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка дизайна макета брошюры

    $1000

    Задание: Разработать дизайн, в пригодном для передачи в цифровую типографию виде, макета брошюры о продуктах компании (формат Lettersize, 12 страниц/полос). Предоставляется: 1. Текст для наполнения страниц 2. Графические схемы (6 шт.) 3. Скриншоты 4. Логотип компании (вектор) 5. Цветовая гамма Комментарии: Текст не нуждается ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка дизайна и верстка макета страницы

    Необходимо: 1) разработать дизайн стартовой страницы сайта 2) сверстать макет. Использование не лицензионных графических материалов -- не допускается. Верстка: безтабличная, кроссбраузерная, валидная. Сверстанный макет должен проходить проверку валидаторами W3C XHTML 1.1, W3C CSS и WAI-AA WCAG 1.0. ТЗ будет передано выбранному ...

    CSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание обзора ПО (PKI, SSL/TLS, SSH, SFTP и пр)

    Написание обзора коммерческих программных компонентов (Delphi, .Net), реализующих поддержку протоколов и технологий обеспечения безопасной передачи и хранения данных. Программные компоненты реализуют шифрование, цифровую подпись и поддержку стандартов: PKI, SSL/TLS, SSH, SFTP, HTTPS, FTPS, PDF, PGP, ...

    Delphi
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Полировка продающего текста

    Есть текст, написанный для головной страницы сайта юридического подразделения компании (см. прикрепленный файл). Задача текста: вызвать интерес целевой группы читателей (разработчики и продавцы программного обеспечения), пробудить желание к телефонному контакту с компанией (т.е. по-сути на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Написание XSLT шаблона

    Разработка XSLT шаблона для конвертации файлов XML-формата программы Freemind (http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page) в файлы XML-формата программы ToDoList (http://www.abstractspoon.com/). Конвертировать нужно иерархию и названия узлов (текст) - в соответствующую иерархию задач с теми же названиями. А также - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Технические работы на TYPO3

    Этапы работ: 1. Базовая сборка для обеспечения технической работы Сайта. 2. Установка и настройка шаблонов 3. Установка и настройка модулей информационного содержания Сайта Детальное описание - в прикрепленном файле. Заявки без указания ориентировочных стоимостей работ - не принимаются к ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Copywriting-адаптація юр. тексту (українська)

    Публікація тексту на сайті, призначеного для перегляду аж ніяк не фахівцями юрідичної галузі - потребує значної переробки тексту, створеного саме фахівцями. Тому, метою проекту буде художня адаптація текстів, що описують юридичні послуги, для легкого сприйняття ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка веб-сайта

    Требуется разработать веб-сайт компании, предлагающей к продаже программные компоненты (библиотеки) для разработчиков, а также оказывающей юридические услуги в области защиты интеллектуальной собственности. Обязательные требования: - сайт должен использовать одну из популярных open-source CMS (Drupal, Joomla и ...

    JoomlaDrupal
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Вебмастер (поддержка и развитие сайтов)

    Задачи: 1. Поддержка 3-х сайтов компьютерных компаний (поддержание работоспособности, устранение неполадок, ошибок) на CMS TYPO3 2. Информационное наполнение сайтов актуальной информацией по требованию руководителей профильных отделов (описание продуктов, решений, новости и пр.) 3. Развитие сайтов - корректировка структуры ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка логотипа

    $100

    Срочная разработка логотипа компании-дистрибутора (Apple и прочее computer hardware). Название компании - через приватное сообщение. Логотип может содержать только стилизованное написание названия компании. Решение будет приниматься только по присланным готовым рисункам, не по портфолио (которое ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка шаблона e-mail

    1. Перевести в векторный формат логотип компании (довольно простой). 2. Разработать шаблон e-mail (html), как часть фирменного стиля компании. Название компании, веб сайт - в приватных сообщениях.

    HTML
    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • On-line перекодировщик e-mail

    Исходные условия: есть почтовая программа под Windows 2K/XP, написанная явно не нашими людьми :), принимающая почту по POP3, и умеющая корректно отображать русско- и украино- язычные e-mail только в том случае, если они поступили в ...

    HTML
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Введение в реселлер-программу

    Разработка текста "Введение в реселлер-программу" для компании, разрабатывающей secure software components (компоненты, обеспечивающие поддержку протоколов безопасности и алгоритмов шифрования, для использования в разработке программного обеспечения). Текст может быть на русском или английском языках, объемом до ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта на CMS Typo 3

    Речь идет о создании сайта на базе CMS TYPO3 для нашего клиента, по дизайну и содержанию полностью идентичному www.apple.ru, www.apple.com.ua, изменения возможны только в названиях закладок и в их текстовом содержимом.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
viju
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$18
10 баллов
4 года назад
Написание XSLT шаблона
Олегу всего хорошего. Давно это было.
Задача была решена очень оперативно, в полном соответствии с требованиями.
Ответный отзыв
marselUtro
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Верстка книги (Санскрит+транслит+украинский)
Замечательный заказчик! Тщательно подготовленное техзадание и исходники, своевременная предоплата, оплата и поддержка! Всем рекомендую!
Очень адекватный и отзывчивый исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
OxaDesign
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Разработка шаблона e-mail
Ответственный и пунктуальный заказчик. Надежный деловой партнер. Профессионал своего дела. Высокоморальный и деликатный человек. Олег, благодарю за возможность сотрудничать с Вами!
Очень ответственный, пунктуальный и качественный исполнитель. Сотрудничали еще по нескольким проектам, где требовалась разработка развернутого технического задания, настройка и поддержка CMS, разработка варианта дизайна - все выполнено на "отлично".
Ответный отзыв
romanos
Роман 
33 годаСША
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Разработка логотипа
Своевременная оплата была с поощрением. Весьма нравственный человек: оценил, одобрил, поощрил. Никаких проблем в общении и вопросов бюджета. Заказчик из раздела "ЗОЛОТО".
В необычайно короткие сроки (таковы были условия проекта) - был разработан довольно приятный вариант логотипа, принятый к использованию компанией-заказчиком. Благодарим за сотрудничество!
Ответный отзыв