ПХП работа

Работа заключается в доделавании портала, програмист будет выдавать API, а вы будете обрабатывать должным образом. (перед обработкой страницы я ему дам список классов и методов, которые надо использовать)

работа заключается в написании блоков таких как = блог, сделать выдачу итд

работа по нашим подсчетам около 4-5 часов в день, требуется около 2 месяцев.

новичков в пхп просьба не беспокоить! в личку и асю просьба не писать оставляйте ссылки на свои работы!