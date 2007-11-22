Скрипты на PHP под WAP

Разработанный дизайн в psd необходимо сверстать в CMS Drupal используюя один из возможных движков темплейтсов. Вторым этапом будет разработка дополнительных модулей если таковые нужны будут по функциональности. Нужны серьезные ребята с опытом работы с Друпалом, которые ...
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Требуется специалист по созданию скриптов.
Требования:
1. знание php (профи)
2. большой опыт работы с WAP
3. знание WML, XHTML
4. постоянно на связи (іcq)
Какая работа?
1. создание разного рода скриптов (граберры, опредиления оператора, мобилы, сервисы развлечения)
2. тест, отладка, модернизация готовых скриптов
3. консультации по разным вопросам связанными с скриптами
4. учет при разработке скрипта все мои коректировки.
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