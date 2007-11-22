Скрипты на PHP под WAP

$500
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется специалист по созданию скриптов.

Требования:

1. знание php (профи)

2. большой опыт работы с WAP

3. знание WML, XHTML

4. постоянно на связи (іcq)

Какая работа?

1. создание разного рода скриптов (граберры, опредиления оператора, мобилы, сервисы развлечения)

2. тест, отладка, модернизация готовых скриптов

3. консультации по разным вопросам связанными с скриптами

4. учет при разработке скрипта все мои коректировки.

PHP
16 лет назад
antonwap
Гость 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • CMS Drupal - верстка дизайна и разработка модулей

    Разработанный дизайн в psd необходимо сверстать в CMS Drupal используюя один из возможных движков темплейтсов. Вторым этапом будет разработка дополнительных модулей если таковые нужны будут по функциональности. Нужны серьезные ребята с опытом работы с Друпалом, которые ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • ПХП работа

    $800

    Работа заключается в доделавании портала, програмист будет выдавать API, а вы будете обрабатывать должным образом. (перед обработкой страницы я ему дам список классов и методов, которые надо использовать) работа заключается в написании блоков таких как = ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Форма + PHP, на выходе CSV с данными

    $10

    Требуется получить CSV файл для использования с http://masspayment.wmtransfer.com/Description.aspx#csv Т.е. следующего вида: Z00000000000000;0,01;test1;1 Z55555555555555;1,01;test2;2 *;*;*;* ;&lt;сумма&gt;;&lt;примечание&gt;; 1) Кошель вводится вручную пользователем на сайте. Нужно проверить на корректность, т.е. Z/R и 12 цифр. Какую букву брать задается в конфиге админом. 2) Сумма платежа выбирается ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Изменение флеш

    Имеется пара готовых flash. Нужно их доработать. 1. swf в браузере открывается нормально, внутри хтмл открывается в несколько уменьшенном виде. Надо чтоб открывалось так же как в обычном браузере 2. Во втором флеше ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Флэш фотогаллерея

    $50

    нужно сделать систему как тут: http://www.wherewisemenfish.com/203/Christmas_Island_Gallery/gallery.swf 1. Превью фотки должны подгружаться в панораму (любое число фоток, панорама должна расширяться и сужаться в зависимости от кол-ва фотографий в ней). 2. Большая и малая фотография должна подгружаться с сервера ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание классов на PHP

    Что есть: 1. PHP 5 (pear DB, HTML::Forms), MSsql. 2. CSM кустарной работы 3. Информационная система работы магазина как модуль CSM. Что нужно: 1. Нужно написать классы в информационную систему, основываясь на уже разработанном шаблоне классов. 2. Код должен быть задокументирован ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Крупный стартап (Drupal)

    $10000

    Уважаемые специалисты по Drupal! Крупный стартап с серьезными инвестициями ищет именно Вас, на долгосрочное сотрудничество на достойных условиях. Начинающие специалисты и дополнительные звенья типа проект-менеджеров, к сожалению, не интересуют, только профессиональный разработчик – лично. ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад