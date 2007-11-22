Интеграция дизайна в CMS Bitrix EXPERT

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки130 просмотров
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Интеграция дизайна нового сайта в CMS Bitrix expert - дизайн передается в psd, надо нарезать и установить - разработка модулей не требуется все стандартно.

16 лет назад
sugata
Мороз 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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