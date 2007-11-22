Интеграция дизайна в CMS Bitrix EXPERT

Разработанный дизайн в psd необходимо сверстать в CMS Drupal используюя один из возможных движков темплейтсов. Вторым этапом будет разработка дополнительных модулей если таковые нужны будут по функциональности. Нужны серьезные ребята с опытом работы с Друпалом, которые ...