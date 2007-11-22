Необходим движок adult-сайта

Нужно немного подправить шаблон сайта и переустановить компонент SOBI 2 (проблемы с кодировкой).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна программная часть adult-сайта, желательно готовая. Верстка с использованием нашего дизайна, тестирование и привязка биллинга
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