Поставить дизайн на cms

Требуется специалист по созданию скриптов. Требования: 1. знание php (профи) 2. большой опыт работы с WAP 3. знание WML, XHTML 4. постоянно на связи (іcq) Какая работа? 1. создание разного рода скриптов (граберры, опредиления оператора, мобилы, сервисы развлечения) 2. тест, отладка, модернизация готовых скриптов 3. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется дизайн (psd), требуется сверстать и поставить сайт на CMS.
CMS может быть Ваша или нечто вроде Джумалы.
Полное ТЗ прикреплено к проекту.
Кратко:
Фото
Новости/Статьи
Объявления
Для связи icq 428059
Использую безопасность сделки!
- Похожие заказы
- $500Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Разработанный дизайн в psd необходимо сверстать в CMS Drupal используюя один из возможных движков темплейтсов. Вторым этапом будет разработка дополнительных модулей если таковые нужны будут по функциональности. Нужны серьезные ребята с опытом работы с Друпалом, которые ...Закрыт16 лет назад
Тебуется человек для настройки платежной системы E-gold в проекте Hyip. Все подробности по аське 471-628-565Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $800
Работа заключается в доделавании портала, програмист будет выдавать API, а вы будете обрабатывать должным образом. (перед обработкой страницы я ему дам список классов и методов, которые надо использовать) работа заключается в написании блоков таких как = ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Создание на сайте интерфейса для оплаты товаров через систему Яндекс.деньги на требуемый номер кошелька. Указывайте, плиз, используемые технологии, обязательно.Закрыт16 лет назад
- $10
Требуется получить CSV файл для использования с http://masspayment.wmtransfer.com/Description.aspx#csv Т.е. следующего вида: Z00000000000000;0,01;test1;1 Z55555555555555;1,01;test2;2 *;*;*;* ;<сумма>;<примечание>; 1) Кошель вводится вручную пользователем на сайте. Нужно проверить на корректность, т.е. Z/R и 12 цифр. Какую букву брать задается в конфиге админом. 2) Сумма платежа выбирается ...Завершен16 лет назад
Имеется пара готовых flash. Нужно их доработать. 1. swf в браузере открывается нормально, внутри хтмл открывается в несколько уменьшенном виде. Надо чтоб открывалось так же как в обычном браузере 2. Во втором флеше ...Закрыт16 лет назад
- $50
нужно сделать систему как тут: http://www.wherewisemenfish.com/203/Christmas_Island_Gallery/gallery.swf 1. Превью фотки должны подгружаться в панораму (любое число фоток, панорама должна расширяться и сужаться в зависимости от кол-ва фотографий в ней). 2. Большая и малая фотография должна подгружаться с сервера ...Закрыт16 лет назад
- $100
1. Доработать парсер прайса магазина под нужный мне вид прайса (cvs) 2. Написать блок вывода товаров из различных категорий.Завершен16 лет назад
Что есть: 1. PHP 5 (pear DB, HTML::Forms), MSsql. 2. CSM кустарной работы 3. Информационная система работы магазина как модуль CSM. Что нужно: 1. Нужно написать классы в информационную систему, основываясь на уже разработанном шаблоне классов. 2. Код должен быть задокументирован ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад