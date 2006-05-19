Нужна программная часть adult-сайта, желательно готовая. Верстка с использованием нашего дизайна, тестирование и привязка биллинга
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
16 лет назад
Нужна программная часть adult-сайта, желательно готовая. Верстка с использованием нашего дизайна, тестирование и привязка биллинга
Требуется дизайн-adult сайта: Главная и внутренние страницы, дизайн системы администрирования согласно техническому заданию
Нужен дизайн веб-сайта видео и фотоматериалов. флэш-баннер, дизайн основного вида сайта, дизайн внутренних страниц
Срочно нужен полностью русифицированный php скрипт торговой площадки наподобе alibaba.com, с оригинальным дизайном.
Разработка платежной системы похожей на Яндекс деньги или Paypal