Нужен дизайн веб-сайта

всем привет стоит задача сделать дизайн главной + примерно 8 внутренних страниц сайта аналог сайта hiearns.com то есть качество должно быть не хуже потом эти темплейты уже к движку привяжет наш программист соблюдение стандартов дизайна очень желательно пожалуйста оцените стоимость ...