Нужно добавить фичу в Confluence 2.5.4
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Нужен дизайн веб-сайта видео и фотоматериалов.
флэш-баннер, дизайн основного вида сайта, дизайн внутренних страниц
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