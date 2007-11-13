Дизайн интернет-магазина строительных материалов

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок441 просмотр
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Нужен дизайн (PSD-файл) для интернет-магазина строительных материалов.

Дизайн - качественный, современный стиль, теплые, позитивные краски.

Логотип есть, приложен.

Обязательно укажите сумму и портфолио.

Спасибо

16 лет назад
fishkaz
47 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
1nx
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-1)
16 лет назад
$100
2 дня
Дa, все отлично. Отношение, коммуникация, быстротa, качество. Приятно.
Отличный заказчик Четкая и правильная постановка задачи. К тому же это очень честный, порядочный и вежливый человек. Всем рекомендую и сам не против продолжить сотрудничество
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