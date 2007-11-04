Нужен дизайн для игры и сайта

$100
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок249 просмотров
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Привет!

Нужен дизайн для игры и сайта.

ожидаемый уровень исполнения:

http://www.dwar.ru

http://www.dwar.ru/artifact_info.php?artifact_id=86447374

Задание:

На синем фоне, броня с шипами.

приблизительно как в прикреленном файле.

Внимание! Требуется только высокое качество. Срочно. Броня должна быть готова 05.11.07 k 21 часу

присылай эскиз на e-mail: [email protected]

16 лет назад
3224
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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