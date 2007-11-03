Дизайн Компании

$50
Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок277 просмотров
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Нужно разработать стильный дизайн отражающий специфику фирмы.

Техническое задание на дизайн

I. Информацию о компании и области деятельность взять отсюда

http://www.zhelezyaka.vorle.ru/_index.html

В дизайне нужно отразить основные виды деятельности компании и спектр услуг.

Дизайн делать под это разрешение 1024/768, и предусмотреть где будет тянуться под 1280/1024

II. Название разделов: (5 страниц)

1.О компании

2.Услуги

3.Продукция

4.Контакты

5.Реализованные проекты

III. Цветовая гамма для сайта должна быть как в этом файле: ( Железяка_24_2006.jpg)

Основные цвета синий и белый.

16 лет назад
masterzews
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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