Дизайн Компании

Нужно разработать стильный дизайн отражающий специфику фирмы.

Техническое задание на дизайн

I. Информацию о компании и области деятельность взять отсюда

http://www.zhelezyaka.vorle.ru/_index.html

В дизайне нужно отразить основные виды деятельности компании и спектр услуг.

Дизайн делать под это разрешение 1024/768, и предусмотреть где будет тянуться под 1280/1024

II. Название разделов: (5 страниц)

1.О компании

2.Услуги

3.Продукция

4.Контакты

5.Реализованные проекты

III. Цветовая гамма для сайта должна быть как в этом файле: ( Железяка_24_2006.jpg)

Основные цвета синий и белый.