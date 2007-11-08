Строгий дизайн для сайта грузоперевозчиков

Необходимо поправить дизайн на магазинах. Просто поставить другую шапку (она уже нарисована) и подправить внешнее оформлеление сайта. Убрать лишние модули и поставить модуль статей. (тоже все уже есть) Поставить анимационные ролики (тоже уже готовы) Ищу человека, который уже работал ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать несложный строгий дизайн для сайта компании,
занимающейся переездами и грузчиками. Желательные
цвета: синий, серый (должно по цветовой гамме быть похоже на
сайт pogruzhu.ru). Срок выполнения работы - вторник вечер.
Оплата Яндекс.Деньги, 700 рублей. Желательно фрилансер
из Москвы или ближайшего Подмосковья - для дальнейшего сотрудничества.
Остальные детали - после выбора исполнителя.
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