Дизайн онлайн редактора изображений

Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки207 просмотров
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Добрый день.

Для сайта http://mypictureresize.com/ , который является онлайн редактором изображений, нужен дизайн.

Ничего особенно не нужно, поскольку в данном случае главное - функциональность, нужно просто приятный не отвлекающий юзверя интерфейс. Можно предлагать что-то из изготовленного ранее. Структура должна остаться прежней, так же следует учитывать что на сайте будет контекстная реклама.

16 лет назад
msdn11
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Upoo
In 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$30
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