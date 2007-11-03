Дизайн онлайн редактора изображений

Добрый день.

Для сайта http://mypictureresize.com/ , который является онлайн редактором изображений, нужен дизайн.

Ничего особенно не нужно, поскольку в данном случае главное - функциональность, нужно просто приятный не отвлекающий юзверя интерфейс. Можно предлагать что-то из изготовленного ранее. Структура должна остаться прежней, так же следует учитывать что на сайте будет контекстная реклама.