Необходимо внести некоторые изменения в дизайн: - Добавить правый рекламный блок (подобный левому) - “Растянуть” дизайн так, чтобы он отображался во весь экран сайт: bakster.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн в арткомиксовом стиле для портала юмора.
Я тут публиковал проект до этого и за прошедшее время удалось определить структуру дизайна и задачи.
В приложении набросок структуры. Шапку взял от одного дизайна, остальное от другого. В итоге по яркости нужно нечто среднее. Т.к шапка ярковата, а остальное бледновато.
На шапке ещё будет кое-какой текст и справа нужно что-то нарисовать. Может форму входа туда или ещё что.
Итог: Нужно облагородить диз, отработав идеи в указанном стиле.
Простой порядок сотрудничества.
1) Я не работаю с людьми без портфолио. Т.к. мне представляется сомнительным тот факт, что человек может сделать нормальный дизайн, не имея ни одной приличной работы в портфеле до этого.
2) Мне интересны дизайнеры, имеющие свои идеи. Просто как-то лень уже сидеть за дизайнера продумывать всё. Тз сейчас более чем чёткое, т.к. даже визуализировано.
3) Предоплату до наброска если и даю, то в небольшом размере.
4) Бюджет не определён, т.к. объём работы может быть разный. И лучше оговаривать оплату уже по конкретному предложению.
Надеюсь, всё написал чётко.
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