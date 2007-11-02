Нужен дизайн в арткомиксовом стиле

Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок227 просмотров
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Нужен дизайн в арткомиксовом стиле для портала юмора.

Я тут публиковал проект до этого и за прошедшее время удалось определить структуру дизайна и задачи.

В приложении набросок структуры. Шапку взял от одного дизайна, остальное от другого. В итоге по яркости нужно нечто среднее. Т.к шапка ярковата, а остальное бледновато.

На шапке ещё будет кое-какой текст и справа нужно что-то нарисовать. Может форму входа туда или ещё что.

Итог: Нужно облагородить диз, отработав идеи в указанном стиле.

Простой порядок сотрудничества.

1) Я не работаю с людьми без портфолио. Т.к. мне представляется сомнительным тот факт, что человек может сделать нормальный дизайн, не имея ни одной приличной работы в портфеле до этого.

2) Мне интересны дизайнеры, имеющие свои идеи. Просто как-то лень уже сидеть за дизайнера продумывать всё. Тз сейчас более чем чёткое, т.к. даже визуализировано.

3) Предоплату до наброска если и даю, то в небольшом размере.

4) Бюджет не определён, т.к. объём работы может быть разный. И лучше оговаривать оплату уже по конкретному предложению.

Надеюсь, всё написал чётко.

16 лет назад
anodyne
Австралия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
ArtLab
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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16 лет назад
$500
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