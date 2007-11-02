Разработка Корпоративного сайта

Необходимо внести некоторые изменения в дизайн: - Добавить правый рекламный блок (подобный левому) - “Растянуть” дизайн так, чтобы он отображался во весь экран сайт: bakster.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания "Vizualtech" проводит конкурс на лучший дизайн корпоративного сайта www.vizualtech.com ,в связи с тем что у компании нет времени. Дизайн сайта простой Web 2.0, с минимальной анимацией.Без анимации стоимость -100 у.е., с анимацией стоимость -150 у.е.
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