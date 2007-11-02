Разработка Корпоративного сайта

Нам нужен дизайн сайта для небольшого интернет-магазина по продаже игрушек, одежды и прочих вещей по мотивам книг о Гарри Поттере. У клиента есть магазин в Лос-Анджелесе и сайт, с которого можно брать информацию. Пример ...