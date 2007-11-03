Одностраничный простой дизайн. Сегодня!

Нужно разработать логотип, определить цветовую гамму совместно с зказчиком. Разработка дизайна интернет-магазина для продажи текстильных товаров (пастельное белье, пледы, полотенца) + макеты всех страниц сайта HTML+CSS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно! Необходимо сделать дизайн одностраничного сайта по аренде конференц залов. Простенький дизайн на Ваш вкус. Логотип, фотки пришлю.
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