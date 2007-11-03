Одностраничный простой дизайн. Сегодня!

$50
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок153 просмотра
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Срочно! Необходимо сделать дизайн одностраничного сайта по аренде конференц залов. Простенький дизайн на Ваш вкус. Логотип, фотки пришлю.

16 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
GK-design
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$80
Хороший профессионал! Все сделал, как договаривались, в срок: в 12 начали в 23 я уже получила готовый сайт. Работа получилась оригинальная. Всем рекомендую.
Хороший заказчик, точно знает чего хочет! С оплатой никаких проблем!
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