Требуется разработать дизайн для сайта (срочно)

$100
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок176 просмотров
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Требуется разработать дизайн для сайта www.metaprom-trade.ru (легкий информационный стиль, небольшая картинка связанная с железной дорогой – приветствуется). Бюджет 200 у.е..

При положительном результате сотрудничества по дизайну для первого сайта будет необходимо сделать еще дизайн (также легкий информационный) для портала www.metaprom.ru. Бюджет от 200 до 400 у.е. (в зависимости от уровня исполнения).

16 лет назад
volkov_alex
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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