Редизайн интернет-магазина

$350
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок233 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ре-дизайн интернет-магазина...

Здравствуйте. Требуется выполнить ре-дизайн, ре-стайл сущевствующего интернет-магазина на основе технического задания составленного заказчиком.

Предполагаемый комплекс знаний:

-дизайн

-юзабилити в сфере интернет-продаж

-веб-мастеринг

-php, java (кодинг)

Работаем через сервис безопасных сделок.

Интернет магазин создан на основе скрипта phpshop.

16 лет назад
fuzz
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта и UI

    Требуется качественный и экслюзивный дизайн сайта. Минимум 5 разных вариантов, работа до упора и утверждения черновика. Оплата исключительно после работы. Никаких авансов, невозвращаемых залогов и такого прочего. Пришлите на email [email protected] ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта рекламного агентства

    Требуется сделать дизайн для сайта рекламного агентства. Разделы: О нас, Новости, Услуги, Портфолио, Цены, Частозадаваемыевопросы, Контакты. Рекламное агентство называется "Сказка", но дизайн должен быть выполнен не в типичном "сказочном" стиле, безо всяких колобков, избушек на курьих ножках, спящих красавиц и прочих сказочных персонажей. Нужно ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для MOBI.in.UA

    Нужен лёгкий дизайн для сайта www.mobi.in.ua Работает на DLE 6,2. Желательно учесть тематику... Возможность обновления (желательно)...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайты: тематика дизайн

    Куплю готовые сайты Рассматриваются любые варианты -тематика дизайн офрмление интерьеров строительство - туристическая тематика очень интересует

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен дизайн для сайта визитки

    Нужен дизайн для сайта-визитки. Естественно дизайн только для первой страницы, а остальные 5 это просто content. Тематика сайта - продажа капсул для похудения. Не требуется сложный дизайн, не требуется CMS и динамика. Можно при желании ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн главной стринички

    $100

    Дизайн одной странички организации занимающейся рекламой. Сроки 5 дней. Подробнее напишу отдельно выбранному испонителю. Предоплата 50$. Цена 100$ это предел. Кто свободен? отзовитесь ))).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад