Редизайн интернет-магазина

Требуется качественный и экслюзивный дизайн сайта. Минимум 5 разных вариантов, работа до упора и утверждения черновика. Оплата исключительно после работы. Никаких авансов, невозвращаемых залогов и такого прочего. Пришлите на email [email protected] ...
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Ре-дизайн интернет-магазина...
Здравствуйте. Требуется выполнить ре-дизайн, ре-стайл сущевствующего интернет-магазина на основе технического задания составленного заказчиком.
Предполагаемый комплекс знаний:
-дизайн
-юзабилити в сфере интернет-продаж
-веб-мастеринг
-php, java (кодинг)
Работаем через сервис безопасных сделок.
Интернет магазин создан на основе скрипта phpshop.
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