Нужен дизайн для сайта визитки

Очень доволен работой Александра. Саша работает качественно, и при этом довольно быстро. Гибок в работе и прислушивается к рекомендациям заказчика. Приятен и дружелюбен в общении. Видно что человек хорошо чувствует графику и дизайн. Я американец, и мог бы выбрать фрилансера из любой страны, но мой выбор остановился именно на Александре. Непременно буду работать с ним и впредь. Очень рекомендую его всем. I am very pleased with Alexander's work. Alex does quality work, and he does it fast. This is very important quality for a freelancer. He is flexible and very attentive to client's recommendations. He had a friendly, non-confrontational attitude. I can see that he feels the flow of graphic design. I am an American and could have chosen a freelancer for my projects in any other place in the world, yet out of all those candidates I have chosen Alexander for the value that his work offers. I recommend him without reservations.