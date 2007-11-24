Нужен дизайн для сайта визитки

Дизайн сайтовЗавершен47 заявок459 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн для сайта-визитки. Естественно дизайн только для первой страницы, а остальные 5 это просто content. Тематика сайта - продажа капсул для похудения. Не требуется сложный дизайн, не требуется CMS и динамика. Можно при желании добавить элементы флаша. С вас дизайн (и соответственно нарезка и верстка) и картинки похудевших женщин, с нас текст для заполнения. Не обязательно делать с ноля, примем и с шаблонов. Как я уже говорил ничего сложного не нужно, нужно что-то лёгкое, и опрятное.

К стати, если нам понравится ваша работа, мы у вас закажем еще один сайт (в этот раз на CMS, и проект крупнее), а также дизайн брошюр и рекламных объявлений для нашей фирмы.

Обязательно укажите:

* Сколько вы хотите за работу (в долларах США)

* работающие образцы ваших предыдущих работ (линк сайта)

* ваш ICQ или Skype ID

* ваше географическое местонахождение (город и страна)

* ваш номер телефона (код страны + код города + номер)

16 лет назад
rafi
46 летСША
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Unk
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$80
5 дней
Очень доволен работой Александра. Саша работает качественно, и при этом довольно быстро. Гибок в работе и прислушивается к рекомендациям заказчика. Приятен и дружелюбен в общении. Видно что человек хорошо чувствует графику и дизайн. Я американец, и мог бы выбрать фрилансера из любой страны, но мой выбор остановился именно на Александре. Непременно буду работать с ним и впредь. Очень рекомендую его всем. I am very pleased with Alexander's work. Alex does quality work, and he does it fast. This is very important quality for a freelancer. He is flexible and very attentive to client's recommendations. He had a friendly, non-confrontational attitude. I can see that he feels the flow of graphic design. I am an American and could have chosen a freelancer for my projects in any other place in the world, yet out of all those candidates I have chosen Alexander for the value that his work offers. I recommend him without reservations.
Было приятно работать, спасибо!
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта и UI

    Требуется качественный и экслюзивный дизайн сайта. Минимум 5 разных вариантов, работа до упора и утверждения черновика. Оплата исключительно после работы. Никаких авансов, невозвращаемых залогов и такого прочего. Пришлите на email [email protected] ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн главной стринички

    $100

    Дизайн одной странички организации занимающейся рекламой. Сроки 5 дней. Подробнее напишу отдельно выбранному испонителю. Предоплата 50$. Цена 100$ это предел. Кто свободен? отзовитесь ))).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сменить шапку сайта

    Дано: http://orator.biz/ Задача: 1. Вместо старой шапки сайта ( http://orator.biz/img/man1.gif ) нарисовать новую. Видение клиента - того, как можно выглядеть новая шапка - в приложенном архиве (new-logo-sample.jpg). (Это, впрочем, просто предложение -- точная реализация остается на усмотрение дизайнера.) 2. Сместить ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Редизайн сайта

    $600

    Есть рабочая версия дизайна сайта и недописанный движок. Обьём работы- 1. Усовершенствовать существующий дизайн ( фото главной страницы прилагаю) 2. Дописать движок (там не много) 3. Оптимизировать и продвинуть по ключевым словам. Присылайте на емайл ( [email protected] ) , ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн к Wordpress

    $50

    Есть шаблон с исходниками (PSD с сеткой нарезки и HTML нарезаный + CSS все без таблиц, на DIVах). Нужно переделать его в Wordpress шаблон.

    WordPress
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта для фирмы производителя бытовой химии

    $100

    Нужен дизайн сайта для фирмы, производящей стиральные порошки, средства для мытья посуды и т.д. Название фирмы - "Белоснежка", в логотипе сказочный персонаж из "Белоснежка и семь гномов" (см. вложение). Дизайн нужно обыграть следующим образом: ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    Приветствую всех! Необходимо сделать дизайн для транспортной компании, которая занимается перевозкой грузов. Сайт должен быть корпоративным и профессионально выполнен. Ваша цена, сроки и портфолио. На интересные портфолио вышлю ТЗ. Спасибо.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов59 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн логотипа и сайта

    $500

    Необходимо изменить дизайн логотипа и поменять дизайн сайта, сделать его сочненьким, привлекательным, но в тоже время простым и понятным. При взаимной удовлетворенности и радости рассматриваем сотрудничество на долгий срок, так как постоянно попадается что-то дизайнерское. Присылайте ...

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    16 лет назад