Нужен дизайн для сайта-визитки. Естественно дизайн только для первой страницы, а остальные 5 это просто content. Тематика сайта - продажа капсул для похудения. Не требуется сложный дизайн, не требуется CMS и динамика. Можно при желании добавить элементы флаша. С вас дизайн (и соответственно нарезка и верстка) и картинки похудевших женщин, с нас текст для заполнения. Не обязательно делать с ноля, примем и с шаблонов. Как я уже говорил ничего сложного не нужно, нужно что-то лёгкое, и опрятное.

К стати, если нам понравится ваша работа, мы у вас закажем еще один сайт (в этот раз на CMS, и проект крупнее), а также дизайн брошюр и рекламных объявлений для нашей фирмы.

Обязательно укажите:

* Сколько вы хотите за работу (в долларах США)

* работающие образцы ваших предыдущих работ (линк сайта)

* ваш ICQ или Skype ID

* ваше географическое местонахождение (город и страна)

* ваш номер телефона (код страны + код города + номер)