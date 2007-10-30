Редизайн логотипа и сайта

Необходимо изменить дизайн логотипа и поменять дизайн сайта, сделать его сочненьким, привлекательным, но в тоже время простым и понятным. При взаимной удовлетворенности и радости рассматриваем сотрудничество на долгий срок, так как постоянно попадается что-то дизайнерское.

Присылайте ваши работы и хотелки, будем ждать интересных предложений!

можете высылать все напрямую на [email protected]