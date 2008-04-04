Стильный дизайн для сайта стильных аксессуаров

Есть действующий интернет магазин н базе OSC VAM www.zapzap.ru

Нужно сделать стильный дизайн чтобы было красиво, стильно итд.

+ необходимо сделать несrолько информационных разделов со статьями и информацией.

Для понимания того, как вы видите подобный сайт,

было бы хорошо предоставить скриншот чего-нибудь схожего,

чтобы я мог понять что получу на выходе.

В дальнейшем, постоянная поддержка и продвижение возможны.