- Я предоставляю почти весь спектр услуг по разработке интернет магазинов, корпоративных сайтов, веб-порталов, графического оформления веб страниц, создания креативного дизайна.
Проще говоря, я предоставляю услуги по созданию веб проектов, от Вашей персональной странички, до крупных корпоративных сайтов и красивых, функциональных интернет магазинов.
- Более подробное описание наших услуг включает в себя:
Создание веб-проектов
Я создам для Вас, то что Вам требуется, с учетом всех Ваших пожеланий. В данной сфере, наши услуги включают в себя:
- Создание интернет магазинов
- Создание скриптов для интернет магазинов
- Создание корпоративных сайтов
- Создание веб-порталов
- Создание любых других веб проектов, которые Вам потребуются
Создание дизайнов
Вам нужен красивый, креативный дизайн, или новое оформление Вашего интернет магазина? В области дизайна я предлагаю:
- Создание дизайнов для корпоративных сайтов
- Создание дизайонов для веб-порталов
- Создание шаблонов
- Для интернет магазинов Shop-script
- Для интернет магазинов OSCommerce/OSC
- Шаблоны для других систем интернет магазинов
- Создание скинов
- Для интернет магазинов Shop-script
- Для интернет магазинов OSCommerce/OSC
- Скины для других систем интернет магазинов
Расширение функциональности веб-проектов
Если Вам требуется расширить функциональность Вашего интернет магазина, веб портала, или же корпоративного сайта, то в данном случае, я могу помочь Вам путем создания:
- Создание модулей для интернет-магазинов на базе Shop-script,
- Создание модулей для интернет-магазинов на базе OSCommerce/OSC
- Создание модулей для интернет-магазинов на базе других систем для интернет-магазинов.
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Для постоянных клиентов приятные скидки ;)
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