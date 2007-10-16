LeVaToS

Куперштейн Антон LeVaToS

 
35 летУкраина/Харьков
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

- Я предоставляю почти весь спектр услуг по разработке интернет магазинов, корпоративных сайтов, веб-порталов, графического оформления веб страниц, создания креативного дизайна.

Проще говоря, я предоставляю услуги по созданию веб проектов, от Вашей персональной странички, до крупных корпоративных сайтов и красивых, функциональных интернет магазинов.

- Более подробное описание наших услуг включает в себя:

Создание веб-проектов

Я создам для Вас, то что Вам требуется, с учетом всех Ваших пожеланий. В данной сфере, наши услуги включают в себя:

- Создание интернет магазинов

- Создание скриптов для интернет магазинов

- Создание корпоративных сайтов

- Создание веб-порталов

- Создание любых других веб проектов, которые Вам потребуются

Создание дизайнов

Вам нужен красивый, креативный дизайн, или новое оформление Вашего интернет магазина? В области дизайна я предлагаю:

- Создание дизайнов для корпоративных сайтов

- Создание дизайонов для веб-порталов

- Создание шаблонов

- Для интернет магазинов Shop-script

- Для интернет магазинов OSCommerce/OSC

- Шаблоны для других систем интернет магазинов

- Создание скинов

- Для интернет магазинов Shop-script

- Для интернет магазинов OSCommerce/OSC

- Скины для других систем интернет магазинов

Расширение функциональности веб-проектов

Если Вам требуется расширить функциональность Вашего интернет магазина, веб портала, или же корпоративного сайта, то в данном случае, я могу помочь Вам путем создания:

- Создание модулей для интернет-магазинов на базе Shop-script,

- Создание модулей для интернет-магазинов на базе OSCommerce/OSC

- Создание модулей для интернет-магазинов на базе других систем для интернет-магазинов.

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Для постоянных клиентов приятные скидки ;)

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Отзывы заказчиков
rucraft
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Дизайн шапки и подвала для сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kotobar
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$400
10 баллов
16 лет назад
Стильный дизайн для сайта стильных аксессуаров
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
element
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Настроить модуль в Shop Script
Спасибо за оперативность и профессионализм! Рекомендую Антона, не смотря на минус в отзывах. К сожалению, есть такие люди, как этот "неудовлетворенный заказчик", которые закажут сначала, а потом не могут разобраться в том, что не понимают. Вобщем, у самой бывали такие тяжелые случаи. Уважаемые заказчики! Антону можно доверять - я это проверила :) Буду еще обращаться. Антон, желаю удачи и творческих успехов!
Четкая постановка задачи. Всегда приятно работать с хорошими и честными людьми. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв
baluseat
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$0
9 баллов
16 лет назад
Создать е-магазин на базе Shop-Script Premium
Хороший фрилансер, трезво оценил свои возможности и с ответственностью подошёл к делу, за что ему отдельное спасибо.
Приятный в общении заказчик, знает чего хочет и ясно излагает свои мысли.
Ответный отзыв
zsr
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$150
10 баллов
16 лет назад
Верстка для Shop-scipt. Теперь с макетом внутри.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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