- Я предоставляю почти весь спектр услуг по разработке интернет магазинов, корпоративных сайтов, веб-порталов, графического оформления веб страниц, создания креативного дизайна.

Проще говоря, я предоставляю услуги по созданию веб проектов, от Вашей персональной странички, до крупных корпоративных сайтов и красивых, функциональных интернет магазинов.

- Более подробное описание наших услуг включает в себя:

Создание веб-проектов

Я создам для Вас, то что Вам требуется, с учетом всех Ваших пожеланий. В данной сфере, наши услуги включают в себя:

- Создание интернет магазинов

- Создание скриптов для интернет магазинов

- Создание корпоративных сайтов

- Создание веб-порталов

- Создание любых других веб проектов, которые Вам потребуются

Создание дизайнов

Вам нужен красивый, креативный дизайн, или новое оформление Вашего интернет магазина? В области дизайна я предлагаю:

- Создание дизайнов для корпоративных сайтов

- Создание дизайонов для веб-порталов

- Создание шаблонов

- Для интернет магазинов Shop-script

- Для интернет магазинов OSCommerce/OSC

- Шаблоны для других систем интернет магазинов

- Создание скинов

- Для интернет магазинов Shop-script

- Для интернет магазинов OSCommerce/OSC

- Скины для других систем интернет магазинов

Расширение функциональности веб-проектов

Если Вам требуется расширить функциональность Вашего интернет магазина, веб портала, или же корпоративного сайта, то в данном случае, я могу помочь Вам путем создания:

- Создание модулей для интернет-магазинов на базе Shop-script,

- Создание модулей для интернет-магазинов на базе OSCommerce/OSC

- Создание модулей для интернет-магазинов на базе других систем для интернет-магазинов.

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Для постоянных клиентов приятные скидки ;)