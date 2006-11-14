Дизайн сайтов, полиграфии. Фирменный стиль и векторная графика

Условия работы

- Получение от Вас технического задания (пишите сами или заполняете бланк бриф на дизайн сайта или бриф на разработку сайта)

- Обсуждение объемов работы, сроков и стоимости

- Предоплата 50%. Если сумма превышает 1000 у.е. – предоплата 30%

- Способы оплаты: Webmoney, Western Union, на карточку Приватбанка (можно безналичными), наличными (если Вы проживаете в Донецке)

- Разработка макета дизайна (5-7 дней), утверждение, обсуждение доработок и изменений.

- Доработка макета до финального варианта.

- Окончательный расчет и получение Вами исходных материалов (.PSD, .JPG, .CDR).

Примечание.

1. идеи дизайна предоставляю ТОЛЬКО после предоплаты.

2. исходные материалы отдаю ТОЛЬКО после окончательного расчета.

3. не участвую в тендерах и конкурсах.

4. не работаю с теми, кто:

- знает больше меня

- увлекается игрой на нервах

- не планирует оплачивать мой труд и время

5. за срочность + 100%

6. предоплата не возвращается (за исключением ситуации, когда я не выполнила договоренности... хотя такое было всего один раз)

7. комиссию за перевод денег оплачивает заказчик

Если Вы сомневаетесь в том, что я смогу выполнить Ваш заказ, тогда не обращайтесь.