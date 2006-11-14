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Александра Омельянова element

 
41 годУкраина/Донецк
18 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Дизайн сайтов, полиграфии. Фирменный стиль и векторная графика

Условия работы

- Получение от Вас технического задания (пишите сами или заполняете бланк бриф на дизайн сайта или бриф на разработку сайта)

- Обсуждение объемов работы, сроков и стоимости

- Предоплата 50%. Если сумма превышает 1000 у.е. – предоплата 30%

- Способы оплаты: Webmoney, Western Union, на карточку Приватбанка (можно безналичными), наличными (если Вы проживаете в Донецке)

- Разработка макета дизайна (5-7 дней), утверждение, обсуждение доработок и изменений.

- Доработка макета до финального варианта.

- Окончательный расчет и получение Вами исходных материалов (.PSD, .JPG, .CDR).

Примечание.

1. идеи дизайна предоставляю ТОЛЬКО после предоплаты.

2. исходные материалы отдаю ТОЛЬКО после окончательного расчета.

3. не участвую в тендерах и конкурсах.

4. не работаю с теми, кто:

- знает больше меня

- увлекается игрой на нервах

- не планирует оплачивать мой труд и время

5. за срочность + 100%

6. предоплата не возвращается (за исключением ситуации, когда я не выполнила договоренности... хотя такое было всего один раз)

7. комиссию за перевод денег оплачивает заказчик

Если Вы сомневаетесь в том, что я смогу выполнить Ваш заказ, тогда не обращайтесь.

Дизайн сайта
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Отзывы заказчиков
borlpasc
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Дизайн сайта на основе DLE
Понравилась оперативность в работе! Советую!
Приятно, что прислушался к мнению дизайнера :) Оплата была своевременна. Рекомендую!
Ответный отзыв
iteus
38 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Разработка рекламной страницы для журнала
все отлично сделали, красиво, модно.
приятно было работать. быстро и легко
Ответный отзыв
xfem
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Шаблон для сайта на DataLife Engine
работа выполнена отлично)) супер дизайн + иконки. )
Было легко и приятно работать!
Ответный отзыв
AndreiK
Андрей 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Дизайн-макет сайта - печать ц.фото через Интернет
Была предложена готовая наработка автора, которая в итоге была признана лучшим вариантом из предложенных по нашему проекту на вебланс.
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $300
от 7 дней
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