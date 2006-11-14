Условия работы
- Получение от Вас технического задания (пишите сами или заполняете бланк бриф на дизайн сайта или бриф на разработку сайта)
- Обсуждение объемов работы, сроков и стоимости
- Предоплата 50%. Если сумма превышает 1000 у.е. – предоплата 30%
- Способы оплаты: Webmoney, Western Union, на карточку Приватбанка (можно безналичными), наличными (если Вы проживаете в Донецке)
- Разработка макета дизайна (5-7 дней), утверждение, обсуждение доработок и изменений.
- Доработка макета до финального варианта.
- Окончательный расчет и получение Вами исходных материалов (.PSD, .JPG, .CDR).
Примечание.
1. идеи дизайна предоставляю ТОЛЬКО после предоплаты.
2. исходные материалы отдаю ТОЛЬКО после окончательного расчета.
3. не участвую в тендерах и конкурсах.
4. не работаю с теми, кто:
- знает больше меня
- увлекается игрой на нервах
- не планирует оплачивать мой труд и время
5. за срочность + 100%
6. предоплата не возвращается (за исключением ситуации, когда я не выполнила договоренности... хотя такое было всего один раз)
7. комиссию за перевод денег оплачивает заказчик
Если Вы сомневаетесь в том, что я смогу выполнить Ваш заказ, тогда не обращайтесь.
- Персонаж для игры144 просмотра
- Фирменный стиль ИТ компании152 просмотра
- Фирменный стиль ледового катка136 просмотров
- Листовка журнала162 просмотра
- Афиша фотопроекта153 просмотра
- Афиша конкурса красоты168 просмотров
- Обложка журнала132 просмотра
- Рекламный модуль в журнал124 просмотра
- Рекламный модуль в журнал131 просмотр
- Рекламный модуль в журнал128 просмотров
- Каталог бижутерии141 просмотр
- Визитка продавца парфюмерии142 просмотра