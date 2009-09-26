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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
14 лет назад
Выполнила работу быстро и очень качественно. Уловила требуемый стиль. Спасибо!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Рекомендую.
$50
10 баллов
14 лет назад
Очень понравилось, как Таня работает: быстро, с пониманием... удачи в работе :)
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Александрой. Отзывчивый и приятный в общении человек. Рекомендую. Надеюсь еще поработаем вместе.
$30
10 баллов
14 лет назад
Татьяна просто отлично справилась с заданием. Сроки выдержаны, а качеством я был приятно удивлен. Рекомендую как профессионала!
Ответный отзыв
Михаил, спасибо за сотрудничество. Вы замечательный заказчик. Надеюсь еще поработаем вместе. Рекомендую!
Иллюстрации и Рисунки
3 отзыва
от $50
от 1 дня
#155
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1123
Наружная реклама
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1458
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1531
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1705
Фирменный стиль
нет отзывов
от $150
от 2 дней
#1906
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2567
Обработка фотографий
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#4281
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4349