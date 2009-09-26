missMaya

Татьяна Дорошенко missMaya

 
48 летУкраина/Николаев
17 лет на фриланс-бирже
Была
22 дня назад

Занимаюсь изготовлением векторной иллюстрации.В тендорах не учавствую.

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Отзывы заказчиков
deiww
53 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Отрисовать фонарь в векторном стиле
Выполнила работу быстро и очень качественно. Уловила требуемый стиль. Спасибо!
Замечательный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
element
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать персонажей для карт игры "Мафия"
Очень понравилось, как Таня работает: быстро, с пониманием... удачи в работе :)
Очень понравилось работать с Александрой. Отзывчивый и приятный в общении человек. Рекомендую. Надеюсь еще поработаем вместе.
Ответный отзыв
michail
Михаил 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Рисованный медведь
Татьяна просто отлично справилась с заданием. Сроки выдержаны, а качеством я был приятно удивлен. Рекомендую как профессионала!
Михаил, спасибо за сотрудничество. Вы замечательный заказчик. Надеюсь еще поработаем вместе. Рекомендую!
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
3 отзыва
от $50
от 1 дня
#155
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1123
Наружная реклама
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1458
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1531
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1705
Фирменный стиль
нет отзывов
от $150
от 2 дней
#1906
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2567
Обработка фотографий
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#4281
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4349
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