Отредактировать Joomla шаблон

$50
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет,

создаю сайт на основе Joomla, историческая тематика (Вторая мировая война).

Вообщем натянул шаблон который мне нравится по структуре но над ним еще надо прилично поработать чтобы нормально смотрелся, поуберать ненужное и добавить нужное :) Подредактировать дизайн.

Проект некоммерческий, смогу заплатить $25 - 50 ....Или как договоримся :)

Joomla
16 лет назад
thunderphoto
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
22 дня назад
16 лет назад
$50
2 дня
Все отлично, было сделано быстро и качественно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Спасибо за проект! Общаться с вами - одно удовольствие.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Настройка форума phpBB-2.0.22

    Настройка форума phpBB-2.0.22 1. Требуется настройка оформления форума: настройка цветов в соответствии с цветами сайта – попросту говоря, оформление в зеленых тонах – пример будет точный – будет дан сайт 2. Настройка встроенного в этой версии чата 3. ...

    PHP
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн музыкального интернет-магазина

    $800

    Для интернет-магазина по продаже дисков клубной музыки требуется разработать дизайн. Сайт магазина: http://www.club.vsevam.ru/ Основное направление - оптовая и розничная продажа компакт-дисков и DVD, клубная и электронная музыка. Перечень работ: 1. Дизайн интернет-магазина http://www.club.vsevam.ru/ "под ключ" 1.1. Дизайн сайта 1.2. ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скромный шаблон для форума на IPB

    Нужно сделать скромный дизайн шаблона форума для турфирмы. http://www.fromuz.com/forum/index.php пример дизайна, хотелось бы иметь анологичный фон, узор сверху по краям Предлагайте вашу цену и сроки на ICQ 326-996-246

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта такси-услуг

    $350

    Требуется дизайнер для создания оригинального и качественного сайта такси-услуг. Важно соблюдение графика работ. Контакты и портфолио можно присылать на email [email protected]. В случае интересных идей бюджет может быть увеличен.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов61 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта (тема: банк, инвестиции, финансы)

    Требуется дизайнер с портфолио (обязательно предоставить ссылки) для создания дизайна для сайта: 1. Разработка концепции в соответствии с требованиями заказчика; 2. Разработка нескольких макетов шаблонов главной страницы сайта; 3. Разработка на основе выбранного макета шаблонов для второстепенных ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вёрстка из PSD для движка JOOMLA

    Здравствуйте всем. Необходима срочно вёрстка из PSD. Есть макет в ПСД нужно сверстать его для движка Joomla. Срок 3 дня Оплата 1 Гигабайт хостинга на 1 год. ЗДесь комментарии не оставляйте не читаю Стучите в ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка дизайна для Shop-Script Premium

    $300

    Необходимо разработать дизайн для интернет магазина Shop-Script Premium. Нужно сделать готовый темплэйт (дизайн + верстка всех шаблонов) Исполнитель должен иметь опыт работы в разработке шаблонов для этого скрипта, а также примеры работ. Тематика: магазин сотовых телефонов Пожелания: стильный современный ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шаблончик для DataLife engine 6.*

    $30

    Нужен шаблон музыкального портала, такой что бы Ухх. Не слишком ТЕМНЫЙ, такие мне неочень нравятся... Светлый дизайн, приятный на ощюпь, наличие колонок желательно больших . Ну и красивое название сайта... + если нет представления, что такое DataLife engine, ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад