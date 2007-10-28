Шаблончик для DataLife engine 6.*

Нужен шаблон музыкального портала, такой что бы Ухх.

Не слишком ТЕМНЫЙ, такие мне неочень нравятся...

Светлый дизайн, приятный на ощюпь, наличие колонок желательно больших .

Ну и красивое название сайта...

+ если нет представления, что такое DataLife engine, я предоставлю стандартный шаблон и описание как это делать, на самом деле все очень просто, просто нужен человек который хорошо нарисует!