Шаблончик для DataLife engine 6.*

Необходимо сделать дизайн для сайта onlineigry.com, достаточно только главной страницы. Но дизайн не менять полностью, а только цветовую схему, фоновые рисунки и можно шрифты. желательно сделать светлым!!!!!! Логотип уже готов. Необходимо ТОЛЬКО фоновые рисунки и цветовую схему. Указываете, пожалуйста, предполагаемую ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен шаблон музыкального портала, такой что бы Ухх.
Не слишком ТЕМНЫЙ, такие мне неочень нравятся...
Светлый дизайн, приятный на ощюпь, наличие колонок желательно больших .
Ну и красивое название сайта...
+ если нет представления, что такое DataLife engine, я предоставлю стандартный шаблон и описание как это делать, на самом деле все очень просто, просто нужен человек который хорошо нарисует!
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