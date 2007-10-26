Логотип и баннеры для обменного пункта валют

Требуется разработка шапки, логотипа и баннеров 468x60 и 88x31 для обменного пункта валют

Обменник основан на использовании лицензионного движка от SmartExchanger, текущий дизайн является шаблонной демо-версией, поставляемй разработчиком в составе продукта, поэтому смотреть на цветовую палитру проекта не стоит, она будет изменена.

Планируется синий или голубой превалирующий цвет сайта, а не желтый.

Разработанная шапка и логотип будут переданы разработчикам продукта для создания ими индивидуального решения данного проекта, поэтому верстка не требуется, только дизайн.

Xотелось бы, чтобы исполнитель смог отобразить в дизайне два фактора -

1) Суть и цель проекта - обменник валют

2) Суть и гармоничность дизайна и логотипа с названием домена