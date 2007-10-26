Доработка дизайна сайта

Нужно нарисовать дизайн для ателье по пошиву и ремонту одежды.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер, умеющий делать в стиле, назовем его web2.0
(с минимумом нефункциональной графики в шапке и далее, все закругленное,
яркие иконки, очень крупный текст и т.д.) и с версткой в DIV-ах, для доработки
дизайна сайта (доработка цветовой гаммы, иконок, подбор шрифтов, оформление
текста мелкими деталями, и т.д.).
Требования:
1. отличное знание английского (сайт на английском)
2. умение оформлять текст мелкими графич. деталями
3. умение рисовать красочные иконки (крупные 60х60, и мелкие)
4. умение работать с web2.0-ми "закругленными" лейаутами
5. умение верстать только DIV-ми
ВАЖНО: для выяснения способности работать в требуемом стиле,
и наличия перечисленных умений, обязательно выполнение
предварительного тестового задания, предоплаченного исходя
из почасовых тарифов дизайнера.
Объем работы по проекту: доработка 5-ти страниц
Сроки: 1-2 недели – все д.б. оформленно/нарисованно и сверстанно
Присылайте ссылки на Ваши работы в нужном стиле, комментарии по моим
требованиям и примерные расценки за доработку одной страницы в "контакты".
-Иван
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