Доработка дизайна сайта

Требуется дизайнер, умеющий делать в стиле, назовем его web2.0

(с минимумом нефункциональной графики в шапке и далее, все закругленное,

яркие иконки, очень крупный текст и т.д.) и с версткой в DIV-ах, для доработки

дизайна сайта (доработка цветовой гаммы, иконок, подбор шрифтов, оформление

текста мелкими деталями, и т.д.).

Требования:

1. отличное знание английского (сайт на английском)

2. умение оформлять текст мелкими графич. деталями

3. умение рисовать красочные иконки (крупные 60х60, и мелкие)

4. умение работать с web2.0-ми "закругленными" лейаутами

5. умение верстать только DIV-ми

ВАЖНО: для выяснения способности работать в требуемом стиле,

и наличия перечисленных умений, обязательно выполнение

предварительного тестового задания, предоплаченного исходя

из почасовых тарифов дизайнера.

Объем работы по проекту: доработка 5-ти страниц

Сроки: 1-2 недели – все д.б. оформленно/нарисованно и сверстанно

Присылайте ссылки на Ваши работы в нужном стиле, комментарии по моим

требованиям и примерные расценки за доработку одной страницы в "контакты".

-Иван