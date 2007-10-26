Доработка дизайна сайта

$800
Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок250 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется дизайнер, умеющий делать в стиле, назовем его web2.0

(с минимумом нефункциональной графики в шапке и далее, все закругленное,

яркие иконки, очень крупный текст и т.д.) и с версткой в DIV-ах, для доработки

дизайна сайта (доработка цветовой гаммы, иконок, подбор шрифтов, оформление

текста мелкими деталями, и т.д.).

Требования:

1. отличное знание английского (сайт на английском)

2. умение оформлять текст мелкими графич. деталями

3. умение рисовать красочные иконки (крупные 60х60, и мелкие)

4. умение работать с web2.0-ми "закругленными" лейаутами

5. умение верстать только DIV-ми

ВАЖНО: для выяснения способности работать в требуемом стиле,

и наличия перечисленных умений, обязательно выполнение

предварительного тестового задания, предоплаченного исходя

из почасовых тарифов дизайнера.

Объем работы по проекту: доработка 5-ти страниц

Сроки: 1-2 недели – все д.б. оформленно/нарисованно и сверстанно

Присылайте ссылки на Ваши работы в нужном стиле, комментарии по моим

требованиям и примерные расценки за доработку одной страницы в "контакты".

-Иван

16 лет назад
VanoX
Гость 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Лого, шапка и дизайн

    $100

    Необходимо разработать логотип, "шапку" и дизайн для сайта по продаже медиа-контента (фильмы и прочее). За пример взять www.stickmonsters.com, только преобладающий цвет - серо-голубой. От Вас на выходе - psd-файл. Название проекта - "GigaFilms" - в лого ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Фулл флеш сайт

    Имееться флешка гдет на 50% сделаная, нужно доделать 4 раздела в ней, все 4 раздела однотипные. Тз есть. нужно: 1) Все данные подружаютьсяиз БД, или xml или любой другой способ 2) Доделать разделы 3)Прикрутить админку ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн существующего сайта

    $200

    Задание: есть сайт. Нужно обновить дизайн. Структура меню та же. Схема работы: вы связываетесь с нами по аське(268-591-244). Получаете более подробное описание задания, адрес сайта. Дальше вы нам показываете макет сайта в jpg/gif и если ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно довести до ума дизайн

    Нужно довести до ума дизайн, который я набросал (см приложение). Это сайт пародия на развлекательные сайты. Соответсвенно все фишки там мной продуманы (и ложно успокаюващий нежно-персиковый фон, и девиз, и радуга появляющаяся из коричневого пятна ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад