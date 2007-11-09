Лого, шапка и дизайн

Нужно нарисовать дизайн для ателье по пошиву и ремонту одежды.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип, "шапку" и дизайн для сайта по продаже медиа-контента (фильмы и прочее). За пример взять www.stickmonsters.com, только преобладающий цвет - серо-голубой. От Вас на выходе - psd-файл.
Название проекта - "GigaFilms" - в лого должны присутствовать нолики, единички и изображение жесткого диска. Мультяшная графика. Слоган - download it all, так же должен быть стилизован под общий дизайн.
В общем и целом - дизайн тот же что и у stickmonstra, такое же расположение модулей. Необходимо выделить места под баннеры (сверху и снизу) и под текстовую рекламу по бокам и в меню.
Срок - не более пяти-семи дней. Понравившая работа может быть премирована до 200$.
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