Лого, шапка и дизайн

$100
Дизайн сайтовЗавершен16 заявок402 просмотра
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#1$

Необходимо разработать логотип, "шапку" и дизайн для сайта по продаже медиа-контента (фильмы и прочее). За пример взять www.stickmonsters.com, только преобладающий цвет - серо-голубой. От Вас на выходе - psd-файл.

Название проекта - "GigaFilms" - в лого должны присутствовать нолики, единички и изображение жесткого диска. Мультяшная графика. Слоган - download it all, так же должен быть стилизован под общий дизайн.

В общем и целом - дизайн тот же что и у stickmonstra, такое же расположение модулей. Необходимо выделить места под баннеры (сверху и снизу) и под текстовую рекламу по бокам и в меню.

Срок - не более пяти-семи дней. Понравившая работа может быть премирована до 200$.

16 лет назад
gigafilms
Гость 
NaN летАвстрия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Победитель конкурса
vvvizard
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
Исполнитель подошел к работе очень ответственно. Предоставил на выюор огромное количество вариантов, дорабатывал окончательный вариант учитывая все мои, даже не значительные, исправления. В общем - остался чрезвычайно доволен работой. Соотношение цена/качество - наилучшее с каким мне приходилось сталкиваться. Огромное спасибо.
Удачно состоявшееся сотрудничество.
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vvvizard
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад