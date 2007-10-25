Редизайн существующего сайта

Нужно нарисовать дизайн для ателье по пошиву и ремонту одежды.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание: есть сайт. Нужно обновить дизайн. Структура меню та же.
Схема работы: вы связываетесь с нами по аське(268-591-244). Получаете более подробное описание задания, адрес сайта. Дальше вы нам показываете макет сайта в jpg/gif и если нас устраивает, то мы оплачиваем работу и получаем от вас psd файл макета сайта.
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