Информационный портал города

Нужен дизайн для солидной компании. Дизайн не шаблонный, креативный, особый. Подробно что нужно сделать при переписки. Сейчас хотели бы увидеть тех, кто свободен и готов взяться. Предоплата будет, 40%. С бюджетом не определились. Скажите свою цену, после ознакомления с заданием. Срок ...