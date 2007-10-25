Дизайн 2-x сайтов (визитка и интернет-магазин)

Сайт из одной странички. Содержание: картинка и фон (исходники частично предоставляются) и форма для отправки сообщения на сайт. Поля в форме: текст сообщения, имя, контакты. Модератор должен иметь возможность просматривать присланные сообщения и добавлять их ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер для создание 2-x сайтов(визитка и интернет-магазин) Интересуют люди, имеющие реальный опыт в создание подобных проектов. Для начала ждем собственные работы. Хотелось бы сразу увидеть примерную стоимость Ваших услуг.
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $160
Требуется разработать дизайн сайта для компании которая продает Гемоглобин. Дизайн должен быть без сильного акцента на этот продукт и в принципе похож на сайт http://www.inmarket.biz/, но не полность!Дизайн сайтов2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Нужно подобрать подходящий скин и доверстать дорисованные моими дизайнерами элементы (шапка и пиктограммы напротив форумов)Закрыт16 лет назад
- $100
Дизайн и вёрстка сайта для компании, занимающейся cleaning’ом (мойка чистка домов и т. д.). Вот список сайтов на данную тематику, для того чтобы понять о чём речь. 1. www.homeclean.co.uk 2. www.zenhomecleaning.com 3. www.bahousecleaning.com 4. www.homecleaningforyou.com 5. ...Завершен16 лет назад
- $100
Нужен дзайн сайта. Есть 4 идеи, концепции. Необходимо нарисовать эскизы каждого варианта, можно даже от руки, чтобы можно было представить как будет выглядеть. СРОЧНО! Сегодня. Можно в аську 11 62 66, быстрее будет.Завершен16 лет назад
Берём вот этот образец: http://chicago.metromix.com/restaurants Надо создать нечто похожее, особенно это касается функций, но не всех, а некоторых. Сделать высококачественный, легко управляемый (дополняемый, изменяемый) дизайн. Сегодня, в субботу, в 10.20 по Москве, я получил уже достаточно отзывов. Прошу всех ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо сделать дизайн и сверстать его в шаблон для joomla. Тематика сайта автоприцепы. Хотелось бы видель что-то в таком духе http://www.mirpricepov.ru/Закрыт16 лет назад
- $600
Нам срочно нужен дизайн сайта некоммерческой организации. Структура сайта примерно такая: • Home • About Us • News • Links • Discussion Board • Contact Us • Donate Вот два примера как дизайн может выглядеть: http://www.aidsalliance.org/sw1280.asp http://www.pedaids.org/Home.aspx Нам нужен дизайн всех страниц сайта, а не только главной страницы.Завершен16 лет назад
- $180
Дизайн для корпоративного сайта на движке joomla. Основные виды деятельности - климатическое оборудование, строительные технологии. Дизайн необходимо сделать в строгом деловом стиле. Примерные разделы сайта: о компании, Каталог решений и оборудования (с подразделами), Клиенты, Работы, ...Закрыт16 лет назад
- $100
Нужен поностью сайт под ключ (дизайн+мелкий скрипт) пункта ввода/вывода WM с автоматической отправкой заказа клиента на мою элктронную почту в виде заявки и т.п. Скрипт в себя включает: (автоматический калькулятор ввода/вывода с пересчетом комиссии 5%+форма отправки ...Завершен16 лет назад