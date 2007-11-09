Дизайн сайта некоммерческой организации

Вполне доволен сотрудничеством. С первых строк в общении с человеком понял что это именно тот человек с которым я хотел бы работать. Знает чего хочет, оперативная оплата, а также образованный и вежливый -что для меня немаловажно. С удовольствием продолжу сотрудничество с этим человеком.