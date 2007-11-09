Дизайн для корпоративного сайта на движке joomla. Основные виды деятельности - климатическое оборудование, строительные технологии. Дизайн необходимо сделать в строгом деловом стиле. Примерные разделы сайта: о компании, Каталог решений и оборудования (с подразделами), Клиенты, Работы, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам срочно нужен дизайн сайта некоммерческой организации. Структура сайта примерно такая:
• Home
• About Us
• News
• Links
• Discussion Board
• Contact Us
• Donate
Вот два примера как дизайн может выглядеть:
http://www.aidsalliance.org/sw1280.asp
http://www.pedaids.org/Home.aspx
Нам нужен дизайн всех страниц сайта, а не только главной страницы.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $180Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужен поностью сайт под ключ (дизайн+мелкий скрипт) пункта ввода/вывода WM с автоматической отправкой заказа клиента на мою элктронную почту в виде заявки и т.п. Скрипт в себя включает: (автоматический калькулятор ввода/вывода с пересчетом комиссии 5%+форма отправки ...Завершен16 лет назад
- $300
Необходимо сделать дизайн сайта партнерской программы. В заявках обязательно указывайте примеры ваших работ!Дизайн сайтов60 заявокЗакрыт16 лет назад
- $600
Создать, нарисовать макеты в psd. Для компании, занимающейся производством окон. На сайте будут стандартные разделы (О компани, услуги, контакты ...) Макеты нужны для всех страничек, которые будут на сайте. Сколько займет это времени, а какова цена? Просьба в личку не ...Завершен16 лет назад
- $250
Здравсвуйте уважаемые фрилансеры, нужен дизайн и его верстка для городского портала (желательно совмещение безтабличной верстки с табличной). С элементами Web 2.0 Так же разработка логотипа для него. По структуре сайт будет типа allrb.ru, цветовые решения типа ...Завершен16 лет назад
Требуется создание дизайна форума VublletinДизайн сайтов9 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать сногсшибательный дизайн для портала, на тему авто тюнинга. Срочно! ICQ: 255555301Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт16 лет назад
Видение: большой просторный кабинет в стиле hi-tec, из окон видно небо, в кабинете несколько столов, предметы обихода, шкафы и пр. В кабинете находятся порядка 3-4 специалистов (кто-то стоит, ктото сидит), за разными столами сидят представители ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт16 лет назад
По адресу http://deltakey.info располагается Jabber-сервер платежной системы "Delta Key", открытый не только для пользователей системы, но и для любых желающих использовать Jabber. Сайт был создан на скорую руку методом "копи-пасте". Необходимо: На основе логотипа самой ...Закрыт16 лет назад
Имеются несколько страниц мерчанта. К некоторым открыт свободный доступ, к некоторым - закрыт. Задача - произвести редизайн страниц мерчанта. Хотели бы видеть нечто очень простое, элегантное, не перегруженное графикой (практически без лишней графики), но приятное ...Завершен16 лет назад