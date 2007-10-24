Дизайн сайта для Joomla

Дизайн для корпоративного сайта на движке joomla. Основные виды деятельности - климатическое оборудование, строительные технологии. Дизайн необходимо сделать в строгом деловом стиле. Примерные разделы сайта:

о компании, Каталог решений и оборудования (с подразделами), Клиенты, Работы, Контакты + схема проезда, Партнеры сайта, FAQ, Полезные советы, форма поиска по сайту, регистрация пользователей, рассылка, письмо вебмастеру. Под шапкой сайта предусмотреть место под баннер (размер определяется дизайном сайта, но желательно подогнать к стандартным). Особая просьба клиента - не статическое меню навигации. Верстка под Joomla. Имеется логотип компании в cdr и небольшое описание о видах деятельности компании.