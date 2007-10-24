Создание "шапки" для сайта адвокатского бюро

Видение: большой просторный кабинет в стиле hi-tec, из окон видно небо, в кабинете несколько столов, предметы обихода, шкафы и пр. В кабинете находятся порядка 3-4 специалистов (кто-то стоит, ктото сидит), за разными столами сидят представители различных слоёв населения, обставновка в офисе даёт понять, что это ничто иное, как адвокатская контора.

Задача: нарисовать такой баннер размерностью 1000х500 и передать его заказчику в формате png.