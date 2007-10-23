Дизайн сайта для DLE 6.x

Нужно сделать два простеньких шаблона для DLE c возможностью замены графики шапки (иначе говоря, чтобы можно было вставлять туда обычную картинку jpeg). Три колонки. Стучите: 326-996-246 Вот пример дизайна, но он уже слишком много раз использовался, хочется ...