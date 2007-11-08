Дизайн для сайта (рейтинг-новости)

Приветствую!

Скажу сразу, оплаты за работу скорее нет, чем есть. Поэтому кто работает в нормальном русле: работа-оплата, может не читать дальше.

По делу, в сторону от лирических замечаний...

Необходимо создать дизаин сайта, основными элементами которого являются рейтинг и новости. Сайт игровой тематики. Есть маленькое изображение шаблона с TemplateMonster, общие характеристики (гамма, расположение элементов) которого вполне удовлетворяют (в приложении), это как пример.

Теперь вернемся к оплате...

Дизайнер нужен как для выполнения разовой работы, так и для поддержки в дальнейшем. За выполнение разовой работы заплатить нечем, так как мы, так сказать, группа энтузиастов, решивших воплотить интересный проект. В дальнейшем, когда будет прибыль (вы подумаете, мол, где-то это я уже слышал - ну а что делать, это есть стандартная схема взаимодействия среди начинающих предпринимателей) есть возможность получать диведенты. Я сам web-разработчик со знаниями во многих направлениях программирования, но при этом я не работаю с графичекой состовляющей. Кто заинтересуется, я расскажу что это за проект.

P.S. Увижу, что кто-то написал: 1000$ - Студия "Труляля" - быстро, качественно, удобно... не знаю, что с ним сделаю...

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