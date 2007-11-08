Дизайн для сайта (рейтинг-новости)

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок256 просмотров
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Приветствую!

Скажу сразу, оплаты за работу скорее нет, чем есть. Поэтому кто работает в нормальном русле: работа-оплата, может не читать дальше.

По делу, в сторону от лирических замечаний...

Необходимо создать дизаин сайта, основными элементами которого являются рейтинг и новости. Сайт игровой тематики. Есть маленькое изображение шаблона с TemplateMonster, общие характеристики (гамма, расположение элементов) которого вполне удовлетворяют (в приложении), это как пример.

Теперь вернемся к оплате...

Дизайнер нужен как для выполнения разовой работы, так и для поддержки в дальнейшем. За выполнение разовой работы заплатить нечем, так как мы, так сказать, группа энтузиастов, решивших воплотить интересный проект. В дальнейшем, когда будет прибыль (вы подумаете, мол, где-то это я уже слышал - ну а что делать, это есть стандартная схема взаимодействия среди начинающих предпринимателей) есть возможность получать диведенты. Я сам web-разработчик со знаниями во многих направлениях программирования, но при этом я не работаю с графичекой состовляющей. Кто заинтересуется, я расскажу что это за проект.

P.S. Увижу, что кто-то написал: 1000$ - Студия "Труляля" - быстро, качественно, удобно... не знаю, что с ним сделаю...

E-mail: [email protected]

16 лет назад
Imperio
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
netmara
Мария 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$50
Лучшая из дизайнеров, с которыми я работал. Профессионал! И что не мало важно, есть талант! Тонкое виденье композиции дизайна, очень удачный подбор гаммы. Хотя она и скромничает, но вы не верьте. ;)
Просто идеальный заказчик :) работа с такими людьми - одно удовольствие:) Всегда на связи, четко формулирует задание, честен и всегда выполняет то, что обещал:) в общем, мечта фрилансера :) От работы над проектом остались самые приятные впечатления :) С удовольствием продолжу сотрудничество!
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