Разработка дизайна для shop-script-free

$100
Дизайн сайтовЗавершен15 заявок238 просмотров
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Разработка дизайна сайта-магазина на shop-script-free. Из материалов есть только названия разделов и пример сайта с предпочтительным дизайном (neimanmarcus.com).

16 лет назад
klyatskaya
Наталия 
60 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
pinions
Максим 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$160
Работа сделана хорошо. Особенно хочется отметить умение работать с неопытным заказчиком, внимательность, терпение и ответственность.
В целом работа над проектом прошла хорошо. Хотя, насколько я знаю, дизайн в дальнейшем не прижился и был изменен на новый.
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