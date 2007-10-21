Переделка топа и боттома в шаблоне shop-script

$30
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки115 просмотров
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Вобщем, есть шаблон магазина.. нужно нарисовать для него топовые картинки... низ можно просто залить подходящим цветом..

такое проделать нужно 4 раза. Тематики: оптика, арбалеты... вобщем расскажу в аське.

16 лет назад
ZomBeer
Михаил 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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