Дизайн странички

Необходимо сделать дизайн 1 странички. (Main page.)

Есть полный бриф - полностью на английском языке.

так что если владение английского слабое - то дальше читать нет смысла.

Оплата по окончании проекта. Извините, но предоплаты не будет.

Время на разработку очень сжатое - в понедельник вечером нужно 3 варианта.

icq: 100836537

UPD: в аттаче примеры сайтов конкурентов.